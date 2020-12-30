Перспективы развития рынка игорного бизнеса в Украине

С подписанием президентом в августе 2020 года закона о регулировании азартных игр в Украине окончилась 11-летняя эпопея, делавшая страну белой вороной среди других европейских государств, где игорные дома разрешены. Что изменилось за несколько месяцев? Готова ли индустрия к запуску? Читайте об этом в нашем эксклюзивном обзоре.

Текущая ситуация

Развитие бизнеса не останавливалось даже в период тотального запрета. Сегодня игорные заведения, работающие онлайн, готовятся к старту лицензирования, стремясь занять свою нишу и побороться за долю на рынке.

При анализе онлайн-казино Украины по рейтингу Lotoplay видно, все больше уделяют внимание улучшению собственного имиджа, привлекая внимание потенциальных игроков неплохими условиями для старта.

Также активно развивается онлайн-покер. Анализируя рейтинг покер-румов, можно сделать вывод, что операторов не так много, однако всего пару месяцев назад в этом сегменте наблюдался полный застой.

Оживление связывают с недавним заявлением профессора НАПрНУ Владимира Луца, согласно которому покер-румы имеют право на легальных основаниях начать работу с 1 января 2021 года, даже не имея лицензии.

Читайте: Закон об игорном бизнесе в Украине

Что принесут изменения в законе

Наблюдатели из Ассоциации игорной индустрии (BGC) отмечают, что некоторые существующие положения основного закона, принятого еще летом текущего года, ухудшат прогнозы на прибыль государства от лицензирования. Проблема состоит в ряде неясных формулировок, которые депутат от Слуги народа Олег Марусяк назвал техническими ошибками.

В частности, текущее законодательство предполагает:

отчисления в виде платы за лицензию, в сумме составляющие 283,4 млн грн раз в 5 лет за столичные игорные клубы, 30,7 млн за заведения онлайн и 141,7 млн грн за провинциальные;

плату за букмекерскую деятельность в размере 141,7 млн грн;

налоговые каникулы в течение первых 2-4 лет после начала деятельности;

плату за каждый игровой аппарат в размере 28,3 тыс. грн ежегодно.

Представитель BGC считает, что данные нормы не смогут привлечь в Украину крупные гемблинг-компании, а значит, создадут предпосылки для возвращения бизнеса в тень. Это уже поняли и парламентарии. Поправки, инициированные депутатской фракцией Слуга народа, отменят плату за автоматы и налоговые каникулы.

Планируется также ввести налогообложение с первого дня регистрации компании, при этом сделав плату за лицензию единоразовой. С точки зрения экспертов индустрии, такие меры помогут улучшить ситуацию в сфере лицензирования азартных игр и привлечь новых игроков на рынок.

Мнение операторов

Многие операторы отмечают: игорная индустрия Украины имеет все шансы стать лидирующей среди стран СНГ. Уже сегодня в стране созданы коммерческие сети известных брендов и планируется открытие еще нескольких.

По словам Максима Ляшко, топ-менеджера Parimatch, украинское законодательство не просто аккумулирует европейский опыт в азартной индустрии, но и привносит прогрессивные изменения.

В частности, топ-менеджер обращает внимание на то, что украинский закон об азартных играх регулирует не только бизнес в целом, но и его отдельные отрасли. Этот факт будет препятствовать развитию нелегальных операторов и поспособствует полному охвату гемблинг-рынка.

По мнению представителей букмекерских контор и онлайн казино, при условии принятия вышеуказанных поправок в законе, индустрию азартных игр в стране ждет процветание.

В целом, игорные операторы готовы к запуску лицензирования индустрии. По словам представителей лидеров отрасли, уже разработаны бонусные программы для привлечения новых пользователей. Они включают подарки, бесплатные ставки и другие поощрения – с полным списком можно ознакомиться по ссылке.

Дело осталось за малым – дождаться окончательного утверждения всех деталей законодательства об азартных играх, а также поправок в Налоговый кодекс.