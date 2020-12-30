Перспективи розвитку ринку грального бізнесу в Україні

Із підписанням президентом у серпні 2020 року закону про регулювання азартних ігор в Україні закінчилася 11-річна епопея, що робила країну білою вороною серед інших європейських держав, де гральні доми дозволені. Що змінилося за кілька місяців? Чи готова індустрія до запуску? Читайте про це в нашому ексклюзивному огляді.

Поточна ситуація

Розвиток бізнесу не зупинялося навіть у період тотальної заборони. Сьогодні гральні заклади, що працюють онлайн, готуються до старту ліцензування, прагнучи зайняти свою нішу і поборотися за частку на ринку.

Аналіз онлайн-казино України за рейтингом Lotoplay засвідчує, дедалі більше вони приділяють увагу поліпшенню власного іміджу, привертаючи увагу потенційних гравців непоганими умовами для старту.

Також активно розвивається онлайн-покер. Аналізуючи рейтинг покер-румів, можна дійти висновку, що операторів не так багато, проте лише кілька місяців назад у цьому сегменті спостерігалося цілковитий застій.

Пожвавлення пов’язують із нещодавньою заявою професора НАПрНУ Володимира Луца, згідно з якою покер-руми мають право на легальних підставах почати роботу з 1 січня 2021 року, навіть не маючи ліцензії.

Читайте: Закон про гральний бізнес в Україні

Що принесуть зміни у законі

Спостерігачі з Асоціації гральної індустрії (BGC) зазначають, що деякі чинні положення основного закону, ухваленого ще влітку поточного року, погіршать прогнози на прибуток держави від ліцензування. Проблема полягає в низці нечітких формулювань, які депутат від Слуги народу Олег Марусяк назвав технічними помилками.

Зокрема, поточне законодавство передбачає:

відрахування у вигляді плати за ліцензію, що в сумі становлять 283,4 млн грн раз на 5 років за столичні гральні клуби, 30,7 млн за заклади онлайн і 141,7 млн гривень за провінційні;

плату за букмекерську діяльність в розмірі 141,7 млн ​​грн;

податкові канікули протягом перших 2-4 років після початку діяльності;

плату за кожен гральний апарат в розмірі 28,3 тис. грн щорічно.

Представник BGC вважає, що ці норми не зможуть привести в Україну великі гемблінг-компанії, а отже, створять передумови для повернення бізнесу в тінь. Це вже зрозуміли й парламентарії. Поправки, ініційовані депутатською фракцією Слуга народу, скасують плату за автомати та податкові канікули.

Планується також ввести оподаткування з першого дня реєстрації компанії, водночас зробивши плату за ліцензію одноразовою. З точки зору експертів індустрії, такі заходи допоможуть поліпшити ситуацію у сфері ліцензування азартних ігор і залучити нових гравців на ринок.

Думка операторів

Багато операторів відзначають: гральна індустрія України має всі шанси стати провідною серед країн СНД. Уже сьогодні в країні створено комерційні мережі відомих брендів і планується відкриття ще кількох.

За словами Максима Ляшка, топ-менеджера Parimatch, українське законодавство не просто акумулює європейський досвід в азартній індустрії, а й привносить прогресивні зміни.

Зокрема, топ-менеджер звертає увагу на те, що український закон про азартні ігри регулює не тільки бізнес в цілому, а й його окремі галузі. Цей факт перешкоджатиме розвитку нелегальних операторів і посприяє повному охопленню гемблінг-ринку.

На думку представників букмекерських контор і онлайн казино, за умови ухвалення вищезазначених поправок до закону, індустрію азартних ігор в країні чекає процвітання.

Загалом гральні оператори готові до запуску ліцензування індустрії. За словами представників лідерів галузі, вже розроблено бонусні програми для залучення нових користувачів. Вони охоплюють подарунки, безкоштовні ставки та інші заохочення – з повним списком можна ознайомитися за посиланням.

Справа залишилася за малим – дочекатися остаточного затвердження всіх деталей законодавства про азартні ігри, а також поправок до Податкового кодексу.