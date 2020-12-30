Прокурор отозвал ходатайство об аресте Татарова

Высший антикоррупционный суд удовлетворил заявление прокуроров об отзыве ходатайства об избрании меры пресечения Олегу Татарову.

Во время заседания ВАКС прокурор предложил отозвать ходатайство об аресте Олега Татарова — заместителя главы Офиса президента Андрея Ермака.

Он указал, что подозрение Татарову была необоснованным. Также в заявлении стороны обвинения указано, что для изучения дела необходимо время.

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Обвинения против Татарова

В начале декабря Национальное антикоррупционное бюро сообщило о расследовании относительно Олега Татарова. Его обвиняют в фальсификации экспертизы по делу столичного бизнесмена Максима Микитася.

Накануне Офис генерального прокурора передал дело Службе безопасности Украины.