Прокурор відкликав клопотання про арешт Татарова

Вищий антикорупційний суд задовольнив заяву прокурорів про відкликання клопотання щодо обрання запобіжного заходу Олегу Татарову.

– Заяву прокурора про відкликання клопотання щодо застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Татарова задовольнити. Повернути прокурору матеріали клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, – сказав суддя.

Під час засідання ВАКС прокурор запропонував відкликати клопотання про арешт Олега Татарова – заступнику очільника Офісу президента Андрія Єрмака.

Він вказав, що підозра Татарову була необгрунтованою. Також у заяві сторони звинувачення вказано, що для вивчення справи необхідний час.

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Звинувачення проти Татарова

На початку грудня Національне антикорупційне бюро повідомило про рослідування щодо Олега Татарова. Його звинувачують у фальсифікації експертизи у справі столичного бізнесмена Максима Микитася.

Напередодні Офіс генерального прокурора передав справу Службі безпеки України.