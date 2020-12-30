В Офисе генпрокурора назвали причины отзыва из Высшего антикоррупционного суда ходатайства о применении меры пресечения в отношении замглавы Офиса президента Украины Олега Татарова.

Решение приняли на основании требований ст. 185 УПК Украины, а также в связи с выявленным нарушением требований Кодекса.

— В действиях подозреваемых возможен состав другого уголовного коррупционного правонарушения, что не дает права обращения в суд с ходатайством о применении меры пресечения в виде содержания под стражей, — прокомментировали в Офисе генпрокурора.

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Также процесс сообщения о подозрении замглаве ОПУ был осуществлен с нарушением ст. 481 УПК Украины неуполномоченным лицом. Это может повлиять на дальнейшее рассмотрение дела.

Обвинение против Татарова

В начале декабря 2020 года Национальное антикоррупционное бюро сообщило о расследовании относительно Олега Татарова.

Его обвиняют в фальсификации экспертизы по делу столичного бизнесмена Максима Микитася. 30 декабря Высший антикоррупционный суд удовлетворил заявление прокуроров об отзыве ходатайства об избрании меры пресечения Олегу Татарову.

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