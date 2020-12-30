В Офісі генпрокурора назвали причини відкликання з Вищого антикорупційного суду клопотання про застосування запобіжного заходу щодо заступника голови Офісу президента України Олега Татарова.

Рішення ухвалили на підставі вимог ст. 185 КПК України, а також через виявлені порушення вимог Кодексу.

– У діях підозрюваних можливий склад іншого кримінального корупційного правопорушення, що не дає права звернення до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, – прокоментували в Офісі генпрокурора.

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Також процес повідомлення про підозру заступнику глави ОПУ був здійснений з порушенням ст. 481 КПК України неуповноваженою особою. Це може вплинути на подальший розгляд справи.

Звинувачення проти Татарова

На початку грудня 2020 року Національне антикорупційне бюро повідомило про розслідування щодо Олега Татарова.

Його звинувачують у фальсифікації експертизи у справі столичного бізнесмена Максима Микита. 30 грудня Вищий антикорупційний суд задовольнив заяву прокурорів про відкликання клопотання про обрання запобіжного заходу Олегу Татарову.

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