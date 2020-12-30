Защита заявила отвод судье: Микитасю не избрали меру пресечения

Шевченковский районный суд Киева не избрал меру пресечения экс-главе компании Укрбуд Максиму Микитасю, поскольку защита Микитася заявила отвод следственному судье.

После двухчасового перерыва, предоставленного судом для ознакомления защиты с материалами ходатайства, адвокаты Микитася заявили девять ходатайств об истребовании материалов и документов по делу, ни одно из которых не было удовлетворено судом.

После этого защита попросила короткий перерыв для подготовки письменного заявления об отводе следственному судье. Подготовив ходатайство об отводе, адвокаты заявили его в судебном заседании. Для принятия решения по заявленному отводу в судебном заседании был объявлен перерыв.

Отвод следственному судье будет рассмотрен 31 декабря ориентировочно в 9.00

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Нацполиция 29 декабря объявила подозрение Максиму Микитасю в заказе похищения столичного юриста и вымогательстве.

8 декабря в Киеве четыре человека похитили юриста компании, которая предоставляла юридические услуги подозреваемому.

За несколько часов задержали исполнителей, а вскоре установили непосредственного заказчика. Им оказался владелец известной строительной компании, а организатором — лидер преступной группировки, который сейчас находится под стражей за совершение убийства.

Детективы НАБУ 2 октября объявили подозрение Микитасю по делу о завладении недвижимостью Нацгвардии.