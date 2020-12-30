Захист заявив відвід судді: Микитасю не обрали запобіжний захід

Шевченківський районний суд Києва не обрав запобіжний захід екс-главі компанії Укрбуд Максиму Микитасю оскільки його захист заявив відвід слідчому судді.

Після двогодинної перерви, наданої судом для ознайомлення захисту з матеріалами клопотання, адвокати Микитася заявили дев’ять клопотань про витребування матеріалів і документів у справі, жодне з яких не було задоволено судом.

Після цього захист попросив коротку перерву для підготовки письмової заяви про відвід слідчого судді. Підготувавши клопотання про відвід, адвокати заявили його в судовому засіданні. Для ухвалення рішення щодо заявленого відводу в судовому засіданні було оголошено перерву.

Відведення слідчого судді розглядатимуть 31 грудня орієнтовно о 9.00

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Нацполіція 29 грудня оголосила підозру Максиму Микитасю у замовленні викрадення столичного юриста та вимаганні.

8 грудня у Києві чотири людини викрали юриста компанії, яка надавала юридичні послуги підозрюваному.

За кілька годин затримали виконавців, а незабаром встановили безпосереднього замовника. Ним виявився власник відомої будівельної компанії, а організатором – лідер злочинного угруповання, який нині перебуває під вартою за скоєння вбивства.

Детективи НАБУ 2 жовтня оголосили підозру Микитасю у справі про заволодіння нерухомістю Нацгвардії.