Политические итоги 2020 года для Украины

Смена правительства и Генерального прокурора, конец турборежима в парламенте, местные выборы, атака на антикоррупционные органы – 2020 год в Украине запомнится далеко не только коронавирусом. Отечественные политики и без ковида не переставали удивлять.

Власть меняется

Если 2019 год прошел под девизом “новые лица во власти”, то в 2020 году от этих самых новых лиц не осталось и следа.

— Поменялись подходы к кадровой политике, если в прошлом году ставка почти тотально делалась на новые лица, сейчас обязательно нужен опыт, — отмечает политолог Владимир Фесенко.

Дело в том, что с самого начала года во власти сменился “руководитель отдела кадров”, отсюда и кардинальная смена подходов. Вместо Андрея Богдана главой Офиса президента стал Андрей Ермак. После чего посыпалась вся конфигурация власти, которую выстраивал предыдущий глава президентской канцелярии.

Фото: Андрей Богдан

А ведь именно Богдан в 2019 году продавил идею с досрочными парламентскими выборами, триумф на которых закрепил практически монополию Владимира Зеленского на власть в стране.

Богдан набирал людей в списки партии Слуга народа, а потом придумал турборежим в Раде и следил за тем, чтобы монобольшинство ему следовало. Он же участвовал в формировании Кабинета министров Алексея Гончарука и координировал его работу.

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Но в 2020 году активного главы ОП окончательно стало слишком много. Зеленский сделал ставку на более покорного и преданного Ермака, а не на эмоционального и скандального Богдана. И вот теперь один раздает интервью на выживание длиной в четыре часа, а другого называют чуть ли не вице-президентом.

Вслед за главой Офиса президента быстро потеряли свои должности и те, кого он привел во власть – премьер-министр Алексей Гончарук и генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

Фото: Денис Шмыгаль

Новый Кабмин набирал уже Ермак. Ставка была сделана на малоизвестного в политических кругах выходца из Львова Дениса Шмыгаля, который особенно внимателен к советам с Банковой. Причем сменили правительство в Украине аккурат под начало коронакризиса. Так что все время работы Кабинета министров Шмыгаля ему приходилось заниматься тушением пожаров в кризис.

В мае президент Зеленский даже назвал себя и премьера “мастерами спорта по борьбе с коронавирусом”, но уже осенью оказалось, что до этого звания отечественным чиновникам очень далеко.

Падение рейтингов

Вместе с развитием пандемии падала и популярность власти, прежде всего, ее главного олицетворения – президента Зеленского. В итоге сложилась парадоксальная ситуация, когда согласно социологическому исследованию Цетра Разумкова, Зеленского одновременно считают и главным политиком года (20%), и главным разочарованием года (46%).

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При этом президент, безусловно, остается самым популярным политическим деятелем в стране, но 73% поддержки, которые зафиксировал второй тур президентских выборов 2019 года, уже не осталось и следа. Нынешний рейтинг поддержки президента Зеленского, по данным того же исследования Центра Разумкова – 28%.

— Весь год оказался таким проблемно-критическим для Зеленского — уменьшение рейтингов и так далее. Сам президент и его управленческий политический корабль попали в огромный шторм, но из шторма вышел — потрепанный, с пробоинами, с поломанными мачтами, но вышел. Удалось удержать корабль на плаву, сохранить управляемость кораблем. Но теперь необходим и некоторый ремонт этого корабля, — подчеркивает Владимир Фесенко.

Ради того, чтобы держаться на плаву, Зеленский в 2020 году запускал проект Большое строительство, под который деньги направлялись даже из антикоронавирусного фонда. Строили дороги, мосты, школы — и вообще все, что строилось в стране, резко стало Большим строительством от президента.

Этот же проект должен был стать и основой предвыборной кампанией партии Слуга народа на местных выборах. В этой кампании Зеленский лично принимал участие, объездив всю страну с представлением своих команд в регионах. Он даже снова видеоролики стал записывать и организовал на избирательных участках опрос, лишь бы только его поклонники до них дошли.

Но даже всех усилий главы государства оказалось недостаточно. На местных выборах украинцы голосовали за старых, хорошо знакомых им мэров, а не новых “слуг”. Партия президента не выиграла мэрские выборы ни в одном областном центре. Зато взяла больше всех мест в областных, городских и сельских советах. А с мэрами Офис президента прекрасно нашел общий язык уже после выборов.

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Тем не менее, местные выборы и результат Слуги народа на них лишь официально подтвердили падение рейтинга власти в целом и президента лично.

Непокорная Рада

Добавляли Зеленскому седых волос на протяжении года и постоянные проблемы с его депутатами в Раде. Они как не прелести коллег перед камерами обсуждали, так отдых на дорогих курортах прямо из зала парламента бронировали. При этом заниматься своей непосредственной работой народные избранники тоже успевали.

Рада в 2020 году приняла важнейший закон об открытии рынка земли и о недопущении возврата бывшим владельцам национализированных банков. Вот только голосование за оба проекта окончательно убедило многих, что монобольшинство в парламенте существует только на бумаге.

Реально же фракция Слуга народа разбита на ряд групп, чьи интересы не всегда совпадают с генеральной линией партии. По подсчетам экспертов, стабильно президент может рассчитывать в собственной фракции только на 170-180 депутатов. Из-за этого для результативных голосований монобольшинству приходится искать поддержку в других фракциях и депутатских группах.

Чаще всего слугам помогает депутатская группа Довіра и внефракционные. Но, например, земельный и банковский законы прошли только благодаря поддержке Европейской Солидарности и Голоса. А за кадры вместе с властью часто голосует ОПЗЖ.

Но осечки при таком сборе ситуативного большинства неизбежны. И доходят они даже до того, что Рада не стесняется отказываться поддерживать назначение министров, утвержденных на Банковой.

Фото: Верховная Рада

Так, депутаты весь год не хотели голосовать за назначение министра энергетики, причем прокатили уже двух кандидатов – Ольгу Буславец и Юрия Витренко. Более того, нардепы и за программу правительства Шмыгаля за целый год так и не проголосовали, саботируя ее утверждение.

Вырос в стенах парламента уже и потенциальный конкурент для Владимира Зеленского. Спикер парламента Дмитрий Разумков, по данным социологов, согласно итогам года, опередил президента по рейтингу доверия среди всех политиков в стране. Причем Разумков уже даже не стесняется публично перечить Банковой. Например, он публично критиковал идею с опросом, инициированным Зеленским в день местных выборов, и открыто заявил, что не принимал в нем участие.

Фото: Дмитрий Разумков

Разумков не спешит покорно “брать под козырек” все решения, которые спускают ему из Офиса президента. Внутри Слуги народа у него уже есть собственная группа депутатов. Так что спикер начинает играть в свою игру и строить будущую политическую карьеру, что наверняка приобретет еще более явный характер в 2021 году.

Дела коррупционные

Не добавляют популярности власти и коррупционные скандалы. Весны проходят одна за одной, а посадок, обещанных Владимиром Зеленским, все нет и нет. Уже даже генпрокурором назначили человека из партии Слуга народа Ирину Венедиктову, а воз и ныне там. Признает это и сам Зеленский, обещая менять руководителей силовых ведомств, пока не будет результатов.

Фото: Александр Юрченко

Причем коррупционные скандалы уже добрались и до самих представителей новой власти. Так, НАБУ раскрыло “любителя плюшек” нардепа от Слуги народа Александра Юрченко, который за $200 тыс. обещал провести через Раду законопроект о бытовых отходах. Из рядов “слуг” Юрченко сразу исключили, а Зеленский даже заявил, что депутат будет сидеть.

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А вот про замглавы Офиса президента Олега Татарова, которого НАБУ тоже подозревает в коррупции, таких заявлений с Банковой не слышно. А даже наоборот, Татарова президент призывает доказать свою невиновность. Генпрокурор Венедиктова же тем временем всячески пытается дело Татарова у НАБУ забрать. Уже и группу прокуроров меняла, и пыталась передать дело СБУ, но бюро борется.

Украинским антикоррупционерам в 2020 году вообще не везло. Войной на них пошел Конституционный суд. Сначала КС разогревался на НАБУ, признав незаконным назначение директором бюро Артема Сытника. Правда, никаких последствий для бюро это решение не имело, и Сытник продолжает работать, но первый звоночек прозвучал. Дальше была уже целая канонада сродни ядерной бомбардировке.

КС попросту отменил электронное декларирование чиновниками своего имущества и уголовную ответственность за ложь в декларациях. Фактически это означало подрыв всей антикоррупционной инфраструктуры в стране, которую мы так тяжело строили последние пять лет. Плюс это грозило и отменой безвизового режима с ЕС вместе со всей финансовой помощью Запада. Но судьям КС никакая помощь не нужна, они просто спасали самих себя от уголовного преследования из-за проблем в декларациях.

Владимир Зеленский тут же предложил просто разогнать Конституционный суд. Разумков, кстати, снова пошел против и инициировал простое восстановление всех отмененных судом норм. В конце концов, с горем пополам, прошел-таки второй вариант, депутаты восстановили все, что наотменял суд, правда, в усеченном виде. А вот 103 уголовных дела за декларирование недостоверной информации уже все равно закрыли. Так что ход судей сработал.

И главное – угроза, что Конституционный суд отменит что-то еще, например, закон о языке или открытие рынка земли, оставалась. Пока президенту лично эту угрозу не удалось-таки купировать. Прямо под елочку он отстранил на два месяца от работы главу КС Александра Тупицкого, который сам уже стал подозреваемым в уголовном деле.

Так что корабль действительно все еще на плаву, но и ремонтироваться после 2020 года ему еще предстоит очень долго. Хотя далеко не факт, что следующий год нам готовит меньше испытаний.