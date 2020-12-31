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Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

Падение экономики года составит около 5% — Ермак

Несмотря на пандемию коронавируса, мировой кризис и закрытие границ Украине удалось наладить международные связи и расширить сотрудничество с партнерами. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, подводя итоги 2020 года.

Он подчеркнул, что в этом году Украина получила членство в НАТО с расширенными возможностями, а в сентябре на территории страны произошли масштабные военные учения.

Covid-19 и экономика

Андрей Ермак утверждает, что общие решения по карантину были правильными. Украине удалось избежать коллапса.

— Несмотря на мировой кризис, падение украинской экономики 2020 составит около 5%. Это точно лучший результат, чем прогнозировали нам ученые и показывают многие другие страны.

Конституционный кризис

— Кризис, возникший в результате антиконституционного решения Конституционного суда, несмотря на усилия враждебных сил, не смог разрушить отношения с западными партнерами.

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Война на Донбассе

Также Ермак подчеркнул прогресс в переговорах по Донбассу. По его словам, в этом году Украина была довольно активной в этом вопросе.

— Мы возобновили переговоры в нормандском формате и перезагрузили работу Трехсторонней контактной группы.

Накануне Андрей Ермак сообщил, что встреча нормандской четверки может состоятся в январе. Сейчас обсуждаются даты, в частности рассматривают вариант проведения в конце января.

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