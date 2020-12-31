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Факти / Україна / Політика
Людмила Богданова |

Падіння економіки року складе близько 5% – Єрмак

Попри пандемію коронавірусу, світову кризу та закриття кордонів Україні вдалося налагодити міжнародні зв’язки та розширити співпрацю з партнерами. Про це повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак, підбиваючи підсумки 2020 року.

Він підкреслив, що цього року Україна здобула членство НАТО з розширеними можливостями, а у вересні на території країни відбулися масштабні військові навчання.

 Covid-19 та економіка

Андрій Єрмак стверджує, що загальні рішення щодо карантину були правильними. Україні вдалося уникнути колапсу.

– Попри світову кризу, падіння української економіки 2020 року складе близько 5%. Це точно кращий результат, ніж прогнозували нам вчені та показують багато інших країн.

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Конституційна криза

 – Криза, що виникла внаслідок антиконституційного рішення Конституційного суду, незважаючи на зусилля ворожих сил, не змогла зруйнувати стосунки з Західними партнерами.

Війна на Донбасі

Також Єрмак підкреслив прогрес у переговорах щодо Донбасу. За його словами, цього року Україна була доволі активною у цьому питанні.

– Ми відновили переговори у нормандському форматі та перезавантажили роботу Тристоронньої контактної групи.

Напередодні Андрій Єрмак повідомив, що зустріч нормандської четвірки може відбутися в січні. Наразі обговорюються дати, зокрема розглядають варіант проведення в кінці січня.

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