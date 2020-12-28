Встреча нормандской четверки может состояться до конца января

Встреча политических советников глав государств нормандской четверки может пройти до конца января.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

— Сейчас обсуждаются новые даты, в частности рассматривают начало января 2021 года. Мы рассчитываем, что до конца января встреча на уровне политических советников состоится, — отметил Ермак.

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Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что встреча в нормандском формате на уровне политических советников должна состояться в ближайшее время.

В Кремле исключили проведения нормандского саммита в ближайшее время и заявили, что для переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского на сегодня нет причин.

Условия встречи нормандской четверки

Председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук отметил, что следующая встреча лидеров нормандской четверки зависит от выполнения сторонами соглашений предыдущей встречи в Париже.

Если одна из сторон не выполняет договоренности достигнутые на последней встрече, то это может поставить под вопрос следующую встречу в нормандском формате.