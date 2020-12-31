Виктор Майко стал послом Украины в Туркменистане — что о нем известно

Виктор Майко стал послом Украины в Туркменистане. В среду, 30 декабря, соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Что известно о дипломатическом представителе Викторе Майко, выяснили Факты ICTV.

Биография Виктора Майко

Виктор Майко родился в 1960 году в городе Днепропетровск. Он получил специальность журналиста в столичном университете им. Тараса Шевченко.

После обучения он несколько раз менял сферу деятельности: работал по специальности, был директором компании, членом посольства Украины в Великобритании, заместителем министра иностранных дел и тому подобное.

В 2005-2010 годах Майко уже работал послом Украины в Туркменистане. За период деятельности ему удалось наладить сотрудничество между странами — товарооборот составлял $6 млрд.

Туркменистан согласовал кандидатуру Виктора Майко за короткий срок, хотя обычно процедура длится до месяца. Эксперты прогнозируют, что его назначение поможет Украине усилить влияние в Туркменистане.

Накануне Владимир Зеленский провел встречу с дипломатическими послами Украины. Он отметил важность возвращения территорий Крыма и Донбасса и попросил послов способствовать этому на международной арене.

Фото: Министерство иностранных дел

Источник: Телеграф