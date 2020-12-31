Виктор Майко стал послом Украины в Туркменистане — что о нем известно

Виктор Майко стал послом Украины в Туркменистане. В среду, 30 декабря, соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.
Что известно о дипломатическом представителе Викторе Майко, выяснили Факты ICTV.
Биография Виктора Майко
Виктор Майко родился в 1960 году в городе Днепропетровск. Он получил специальность журналиста в столичном университете им. Тараса Шевченко.
После обучения он несколько раз менял сферу деятельности: работал по специальности, был директором компании, членом посольства Украины в Великобритании, заместителем министра иностранных дел и тому подобное.
В 2005-2010 годах Майко уже работал послом Украины в Туркменистане. За период деятельности ему удалось наладить сотрудничество между странами — товарооборот составлял $6 млрд.
Туркменистан согласовал кандидатуру Виктора Майко за короткий срок, хотя обычно процедура длится до месяца. Эксперты прогнозируют, что его назначение поможет Украине усилить влияние в Туркменистане.
Накануне Владимир Зеленский провел встречу с дипломатическими послами Украины. Он отметил важность возвращения территорий Крыма и Донбасса и попросил послов способствовать этому на международной арене.
Фото: Министерство иностранных дел
Источник: Телеграф