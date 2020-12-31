Віктор Майко став послом України у Туркменістані – що про нього відомо

Віктор Майко став послом України в Туркменістані. У середу, 30 грудня, відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.
Що відомо про дипломатичного представника Віктора Майко, з’ясували Факти ICTV.
Біографія Віктора Майко
Віктор Майко народився у 1960 році у місті Дніпропетровськ. Він здобув фах журналіста у столичному університеті ім. Тараса Шевченка.
Після навчання він кілька разів змінював сферу діяльності: працював за спеціальністю, був директором компанії, членом посольства України у Великій Британії, заступником міністра закордонних справ тощо.
У 2005-2010 роках Майко уже працював послом України у Туркменістані. За період діяльності йому вдалося налагодити співробітництво між країнами – товарообіг складав $6 млрд.
Туркменістан погодив кандидатуру Віктора Майко за короткий термін, хоча зазвичай процедура триває до місяця. Експерти прогнозують, що його призначення допоможе Україні посилити вплив у Туркменістані.
Напередодні Володимир Зеленський провів зустріч з дипломатичними послами України. Він наголосив на важливості повернення територій Криму та Донбасу та попросив послів сприяти цьому на міжнародній арені.
Фото: Міністерство закордонних справ
Джерело: Телеграф