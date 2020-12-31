Віктор Майко став послом України у Туркменістані – що про нього відомо

Віктор Майко став послом України в Туркменістані. У середу, 30 грудня, відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

Що відомо про дипломатичного представника Віктора Майко, з’ясували Факти ICTV.

Біографія Віктора Майко

Віктор Майко народився у 1960 році у місті Дніпропетровськ. Він здобув фах журналіста у столичному університеті ім. Тараса Шевченка.

Після навчання він кілька разів змінював сферу діяльності: працював за спеціальністю, був директором компанії, членом посольства України у Великій Британії, заступником міністра закордонних справ тощо.

У 2005-2010 роках Майко уже працював послом України у Туркменістані. За період діяльності йому вдалося налагодити співробітництво між країнами – товарообіг складав $6 млрд.

Туркменістан погодив кандидатуру Віктора Майко за короткий термін, хоча зазвичай процедура триває до місяця. Експерти прогнозують, що його призначення допоможе Україні посилити вплив у Туркменістані.

Напередодні Володимир Зеленський провів зустріч з дипломатичними послами України. Він наголосив на важливості повернення територій Криму та Донбасу та попросив послів сприяти цьому на міжнародній арені.

Фото: Міністерство закордонних справ

Джерело: Телеграф