Дев’ять українців повернулися із Сирії додому

Вночі 1 січня завершилася операція з евакуації українських громадян із Сирії.

Дев’ятеро осіб, дві жінки та семеро дітей, перебували в таборах для біженців на території північно-східної Сирії.

Для повернення українців додому було залучено дипломатів та спецслужби.

– Спочатку на заваді стояли інтенсивні бойові дії на території Сирії, а потім діяло суттєве обмеження через пандемію. Відсутність єдиних центрів влади в регіоні, геополітичні торги, постійні зміни позицій партнерів, – йдеться у повідомленні.

За словами родичів жінок, яких вдалося повернути до України, зв’язок між ними було втрачено більше шести років тому.

Про те, як пройшла зустріч з українцями, які прилетіли із Сирії, розповіли Факти ICTV.

В ексклюзивних коментарях своїм баченням поділилися міністр оборони Андрій Таран та заступник голови ОП Роман Машовець.