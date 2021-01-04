PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
Наташа Тарчевська |

Новый год в киевском метро встретили более 700 пассажиров

Новый 2021 в метро Киева встретили более 700 пассажиров.

Такой статистикой поделился глава КП Киевский метрополитен Виктор Брагинский.

— Новый год в метрополитене встретил 741 пассажир.

Новый год в киевском метро встретили более 700 пассажиров

Отмечается, что именно столько киевлян и гостей столицы оказались в подземке с 23:45 31 декабря 2020 в 00:15 1 января 2021.

В новогоднюю ночь работа метро в Киеве была продлена на два часа.

Также действовали ограничения на вход станций Золотые ворота (зеленая ветка), Крещатик (красная ветка), Майдан Независимости, Почтовая площадь и Контрактовая площадь (синяя ветка) 31 декабря и 1 января.

Источник: Вадим Брагинский

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх