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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

Как будет работать метро в Киеве в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь — с 31 декабря на 1 января — Киевский метрополитен продлит работу на два часа, фуникулер будет работать круглосуточно.

Кроме того, во избежание скопления людей на платформах возможны ограничения или закрытие на вход станций в центре столицы: Золотые ворота, Крещатик, Майдан Незалежности, Почтовая площадь и Контрактовая площадь.

В районе этих станций метро работают семь новогодних локаций — Софийская площадь, Арка дружбы народов, пешеходный мост до Владимирской горки, Андреевский спуск и Контрактовая площадь.

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В то же время 81% украинцев планируют встречать Новый год 2021 дома. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом Демократические инициативы совместно с Киевским международным институтом социологии.

По его словам, только каждый десятый (9%) надеется провести новогоднюю ночь в гостях у друзей или родственников.

Источник: КГГА

Фото: Dreamstime

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