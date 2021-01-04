PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство
Наташа Тарчевська |

Новий рік у київському метро зустріли понад 700 пасажирів

Новий 2021 рік в метро Києва зустріли понад 700 пасажирів.

Такою статистикою поділився очільник КП Київський метрополітен Віктор Брагінський.

– Новий рік у метрополітені зустрів 741 пасажир.

Новий рік у київському метро зустріли понад 700 пасажирів

Зазначається, що саме стільки киян та гостей столиці опинилися у підземці з 23:45 31 грудня 2020 року до 00:15 1 січня 2021 року.

У новорічну ніч роботу метро у Києві було продовжено на дві години.

Також діяли обмеження на вхід станцій Золоті ворота (зелена гілка), Хрещатик (червона гілка), Майдан Незалежності, Поштова площа та Контрактова площа (синя гілка) 31 грудня і 1 січня.

Джерело: Вадим Брагінський

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка