У Туреччині трагічно загинула 25-річна українка Христина Новицька. Дівчину знайшли прикутою наручниками до стільця, з пакетом на голові на орендованій віллі у курортному місті Бодрум (провінція Мугла). За попердніми даними, це було самогубство.
У МЗС України підтвердили смерть дівчини та розповіли про повернення тіла на батьківщину.
– Справа перебуває на особливому контролі Консульства України в Анталії. Українське консульство також розпочало комплекс заходів для підготовки репатріації тіла, – повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
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Нині смерть дівчини розслідують турецькі правоохоронці. Головна версія – суїцид, адже дівчина була зачинена у приміщенні на ключ зсередини. Однак через дивні обставини смерті слідчі розглядають і версію вбивства.
Смерть українця у Польщі
4 січня стало відомо про смерть українця у Польщі.
30-річний чоловік загинув під час пожежі у місті Вроцлав.
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Джерело: Yeni Safak, УНІАН