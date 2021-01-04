Спад заболеваемости и выплаты бизнесу: что обсуждали на совещании Зеленского

Динамика заболеваемости коронавирусом в Украине идет на спад уже пятую неделю подряд. Вместе с этим растет число тех, кто выздоровел после Covid-19.

Об этом рассказал премьер Денис Шмыгаль на селекторном совещании 4 января, которое проводил президент Владимир Зеленский.

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что вместе с этим в Украине уменьшается общая заболеваемость пневмонией.

В то же время он выразил опасения, что статистика может измениться в худшую сторону после завершения новогодних праздников.

— За последнюю неделю было зафиксировано 19,5 тыс. cлучаев, тогда как, например, с 9 по 15 ноября — почти 39 тыс, — говорится в сообщении.

По состоянию на 4 января на госпитализации находятся 22 802 пациента с коронавирусом, тогда как пять недель назад средняя цифра составляла более 28 тыс.

Сейчас в Украине оборудован 50 409 койко-мест в больницах с подключением кислорода, почти 35 тыс. из которых — свободны.

Для понимания общей картины президент поручил всесторонне проанализировать динамику заболеваемости Covid-19 после новогодних праздников.

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Госвыплаты бизнесу и семьям медиков

Отдельно Денис Шмыгаль рассказал об осуществлении выплат в размере 8 тыс. грн для бизнеса и наемных работников в связи с продлением карантина.

По состоянию на последний день 2020 года поступило 480 тыс. заявлений на государственные выплаты.

Из бюджета уже перечислено 3,64 млрд гривен. Выплаты поступят к получателям в течение первой половины января.

Также Кабмин планирует принять постановление, которое ускорит выплаты семьям медицинских работников, умерших во время противодействия коронавирусу.