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Факти / Україна / Суспільство
Наташа Тарчевська |

Спад захворюваності та виплати бізнесу: що обговорювали на нараді Зеленського

Динаміка захворюваності на коронавірус в Україні йде на спад вже п’ятий тиждень поспіль. Разом із цим зростає кількість тих хто одужав від Covid-19.

Про це розповів прем’єр Денис Шмигаль на селекторній нараді 4 січня, де головував президент Володимир Зеленський.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зауважив, що разом із цим в Україні зменшується загальна захворюваність на пневмонію.

Натомість він висловив побоювання, що статистика може змінитися у гірший бік після завершення новорічних свят.

– За останній тиждень було зафіксовано 19,5 тис. випадків, тоді як, наприклад, з 9 по 15 листопада – майже 39 тис, – йдеться у повідомленні.

Станом на 4 січня на госпіталізації перебувають 22 802 особи з коронавірусом, тоді як п’ять тижнів тому середня цифра складала понад 28 тис.

Спад захворюваності та виплати бізнесу: що обговорювали на нараді Зеленського

Наразі в Україні облаштовано 50 409 ліжко-місць у лікарнях з підключенням кисню, майже 35 тис. з яких – вільні.

Для розуміння загальної картини президент доручив всебічно проаналізувати динаміку захворюваності на Covid-19 після новорічних свят.

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Держвиплати бізнесу та родинам медиків

Окремо Денис Шмигаль розповів про здійснення виплат у розмірі 8 тис. грн бізнесу та найманим працівникам у зв’язку з продовженням карантину.

Станом на останній день 2020 року надійшло 480 тис. заяв на державні виплати.

З бюджету вже перераховано 3,64 млрд гривень. Виплати надійдуть до отримувачів протягом першої половини січня.

Також Кабмін планує ухвалити постанову, яка пришвидшить виплати родинам медичних працівників, померлих під час протидії коронавірусу.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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