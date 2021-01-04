Спад захворюваності та виплати бізнесу: що обговорювали на нараді Зеленського

Динаміка захворюваності на коронавірус в Україні йде на спад вже п’ятий тиждень поспіль. Разом із цим зростає кількість тих хто одужав від Covid-19.

Про це розповів прем’єр Денис Шмигаль на селекторній нараді 4 січня, де головував президент Володимир Зеленський.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зауважив, що разом із цим в Україні зменшується загальна захворюваність на пневмонію.

Натомість він висловив побоювання, що статистика може змінитися у гірший бік після завершення новорічних свят.

– За останній тиждень було зафіксовано 19,5 тис. випадків, тоді як, наприклад, з 9 по 15 листопада – майже 39 тис, – йдеться у повідомленні.

Станом на 4 січня на госпіталізації перебувають 22 802 особи з коронавірусом, тоді як п’ять тижнів тому середня цифра складала понад 28 тис.

Наразі в Україні облаштовано 50 409 ліжко-місць у лікарнях з підключенням кисню, майже 35 тис. з яких – вільні.

Для розуміння загальної картини президент доручив всебічно проаналізувати динаміку захворюваності на Covid-19 після новорічних свят.

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Держвиплати бізнесу та родинам медиків

Окремо Денис Шмигаль розповів про здійснення виплат у розмірі 8 тис. грн бізнесу та найманим працівникам у зв’язку з продовженням карантину.

Станом на останній день 2020 року надійшло 480 тис. заяв на державні виплати.

З бюджету вже перераховано 3,64 млрд гривень. Виплати надійдуть до отримувачів протягом першої половини січня.

Також Кабмін планує ухвалити постанову, яка пришвидшить виплати родинам медичних працівників, померлих під час протидії коронавірусу.