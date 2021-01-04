В Крыму неизвестные избили жену и дочь украинского политзаключенного Приходько

В оккупированном Крыму неизвестные избили жену и дочь украинского политзаключенного Олега Приходько возле их дома.

— В апреле 2020 года Олега вывезли на территорию РФ — в Ростовский СИЗО №1, где поместили в одиночную камеру “смертников”. Сегодня у собрата значительные проблемы со здоровьем. Почти исчез слух, ослабло зрение, обострились хронические болезни. Между тем путинские прокуроры требуют посадить его на 11 лет в колонию строгого режима за “терроризм”, — сообщил председатель ВО Свобода Олег Тягнибок.

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Возвращение Александра Шумкова

24 декабря украинский политзаключенный и военнослужащий ВСУ Александр Шумков вернулся домой. Более трех лет он находился в незаконном заключении в исправительной колонии в городе Торжок Тверской области в РФ.

В течение всего времени его удерживали в штрафном изоляторе и отряде строгих условий содержания.

После освобождения почти сутки военный находился в центре временного содержания иностранных граждан в Тверской области.

Источник: Олег Тягнибок