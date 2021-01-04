У Криму невідомі побили дружину та дочку українського політв’язня Приходька

В анексованому Криму невідомі побили дружину та дочку українського політв’язня Олега Приходька.

– У квітні 2020 року Олега вивезли на територію РФ — до Ростовського СІЗО №1, де помістили в одиночну камеру “смертників”. Сьогодні у побратима значні проблеми зі здоров’ям. Майже зник слух, послабився зір, загострилися хронічні недуги. Тим часом путінські прокурори вимагають ув’язнити його на 11 років в колонії суворого режиму за “тероризм”, – повідомив голова ВО Свобода Олег Тягнибок.

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Повернення Олександра Шумкова

24 грудня український політв’язень та військовослужбовець ЗСУ Олександр Шумков повернувся додому. Більше трьох років він перебував у незаконному ув’язненні у виправній колонії у місті Торжок Тверської області в РФ.

Протягом усього часу його утримували у штрафному ізоляторі та загоні суворих умов утримання.

Після звільнення майже добу військовий перебував у центрі тимчасового утримання іноземних громадян у Тверській області.

Джерело: Олег Тягнибок