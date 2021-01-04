Владимир Зеленский 4 января подписал указ №1/2021 О предоставлении гуманитарной помощи Республике Хорватия, пострадавшей в результате разрушительного землетрясения 29 декабря.

Этим документом президент Украины обязал Кабинет министров обеспечить “предоставление гуманитарной помощи Хорватии для преодоления последствий чрезвычайной ситуации”.

Немедленную помощь Хорватии также предложили Австрия, Болгария, Чехия, Франция, Греция, Венгрия, Италия, Литва, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Швеция и Турция.

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Землетрясение в Хорватии произошло 29 декабря магнитудой 6,3. Подземные толчки продолжались несколько дней, но уже слабее.

Больше всего пострадала центральная часть страны, в частности города Петрина и Сисак. Разрушены и повреждены более 13 тыс. объектов, погибли семь человек.