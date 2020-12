Зеленский отреагировал на мощные землетрясения в Хорватии

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования Хорватии из-за мощных землетрясений, в результате которых погибли по меньшей мере семь человек.

Он пожелал хорватам устойчивости и силы в этой непростой ситуации.

Deep condolences to #Croatia because of the victims of the #earthquake. #Ukraine prays for all those who suffer from this disaster and wishes strength and endurance. Let all the misfortunes go away this year.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 30, 2020