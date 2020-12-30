Зеленский отреагировал на мощные землетрясения в Хорватии

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования Хорватии из-за мощных землетрясений, в результате которых погибли по меньшей мере семь человек.

Он пожелал хорватам устойчивости и силы в этой непростой ситуации.

— Выражаю глубокие соболезнования Хорватии в связи с жертвами землетрясения. Украина молится за всех, кто пострадал от этого бедствия, — написал Зеленский.

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Deep condolences to #Croatia because of the victims of the #earthquake. #Ukraine prays for all those who suffer from this disaster and wishes strength and endurance. Let all the misfortunes go away this year. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 30, 2020

Землетрясение магнитудой 6,3 бала в Хорватии зафиксировали 29 декабря. После основного толчка зафиксировали еще серию более мелких.

Граждан Украины среди пострадавших нет.

Посольство Украины предупредило о возможном повторном землетрясении, поэтому просит граждан следить за официальными сообщениями о развитии сейсмологической ситуации.

27 декабря на востоке Турции произошло землетрясение. Чрезвычайное происшествие произошло в провинции Элязыг в 9.37 по местному времени.

Местные власти не уточнила данные о погибших и пострадавших в результате чрезвычайного происшествия.

Источник: Владимир Зеленський