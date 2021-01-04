Володимир Зеленський 4 січня підписав указ №1/2021 Про надання гуманітарної допомоги Республіці Хорватія, яка постраждала внаслідок руйнівного землетрусу 29 грудня.

Цим документом президент України зобов’язав Кабінет міністрів забезпечити “надання гуманітарної допомоги Хорватії для подолання наслідків надзвичайної ситуації”.

Негайну допомогу Хорватії також запропонували Австрія, Болгарія, Чехія, Франція, Греція, Угорщина, Італія, Литва, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Швеція та Туреччина.

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Землетрус у Хорватії стався 29 грудня магнітудою 6,3. Підземні поштовхи тривали кілька днів, але вже слабші.

Найбільше постраждала центральна частина країни, зокрема міста Петрина та Сисак. Зруйновано та пошкоджено понад 13 тис. об’єктів, загинуло семеро людей.