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Факты / Украина
Людмила Богданова |

Украина выделила Хорватии 20 млн грн на преодоление последствий землетрясения

Украина выделила материальную помощь в размере 20 млн грн Хорватии, которая накануне пострадала от мощного землетрясения. Соответствующее решение о финансовой поддержке принял Кабинет министров Украины на заседании 5 января.

Об этом сообщил представитель партии Слуга народа Василий Мокан. 20 млн грн гуманитарной помощи используют из резервного фонда.

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Землетрясение в Хорватии

Во вторник, 29 декабря, стало известно о мощном землетрясении в Хорватии, его магнитуду измерили в 6,3 балла. В результате стихийного бедствия умерло по меньшей мере семь человек, десятки людей пострадали.

Посол Украины в Хорватии сообщил, что украинцев среди жертв нет. 4 января указ о гуманитарной помощи Хорватии подписал Владимир Зеленский.

Источник: Василий Мокан

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