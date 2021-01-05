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Факти / Україна
Людмила Богданова |

Україна виділила Хорватії 20 млн грн на подолання наслідків землетрусу

Україна виділила матеріальну допомогу у розмірі 20 млн грн Хорватії, яка напередодні постраждала від потужного землетрусу. Відповідне рішення про фінансову підтримку ухвалив Кабінет міністрів України на засіданні 5 січня.

Про це повідомив представник партії Слуга народу Василь Мокан. 20 млн грн гуманітарної допомоги використають з резервного фонду.

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Землетрус у Хорватії

У вівторок, 29 грудня, стало відомо про потужний землетрус у Хорватії, його магнітуду виміряли у 6,3 бала.  Унаслідок стихійного лиха померло щонайменше семеро осіб, десятки людей постраждали.

Посол України у Хорватії повідомив, що українців серед жертв немає. 4 січня указ про гуманітарну допомогу Хорватії підписав Володимир Зеленський.

Джерело: Василь Мокан

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