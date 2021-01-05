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Факты / Украина / Общество
Тетяна Забожко |

Как будут курсировать поезда во время локдауна

Укрзализныця обеспечит курсирование поездов дальнего и пригородного сообщения во время очередного усиления карантина в Украине с 8 до 24 января.

Также национальный перевозчик обеспечит все противоэпидемические меры безопасности пассажиров во время путешествий.

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– Призываем пассажиров обязательно соблюдать масочный режим во время путешествий и пользоваться антисептиком, – просят в Укрзализныце.

В случае нарушения этих норм Укрзализныця призывает обращаться в контакт-центр по телефону: 800-50-3111. На такие сообщения обещают реагировать мгновенно.

Также во время локдауна будет работать общественный транспорт. В частности, в Киеве в наземном транспорте будет ограниченное количество пассажиров. Их можно будет перевозить только на местах для сидения. Метрополитен будет работать в штатном режиме.

Введение локдауна в январе

Кабмин принял решение о введении новогоднего локдауна в Украине с 8 до 24 января.

В это время в Украине не будут работать кафе, рестораны (кроме доставки и заказов на вынос), бары, магазины непродовольственных товаров, кинотеатры, фитнес-клубы, бассейны, ТРЦ.

Источник: Укрзализныця

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