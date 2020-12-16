Під час локдауна, який Кабмін планує ввести з 8 до 24 січня 2021 року громадський транспорт Києва працюватиме.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко.

– Громадський транспорт у Києві працюватиме. Обмеження у наземному транспорті, зокрема у маршрутних таксі, будуть стосуватися лише кількості пасажирів, – їх можна перевозити у кількості місць для сидіння, – зазначив мер.

За його словами, у транспорті потрібно буде обов’язково одягати маску та користуватись ним лише за крайньої потреби.

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Окрім того, Кличко наголосив, що за висновками фахівців, майже 30% заражень вірусом відбувається саме в громадському транспорті.

Метрополітен, за рішенням уряду, під час локдауна працюватиме у штатному режимі.

Також мер столиці повідомив, що весь комунальний транспорт проходить щодня дезинфекцію, а на маршрути виходять понад 500 автобусів, 328 тролейбусів та 266 трамваїв.

Локдаун в Україні

На час дії локдауну в Україні, з 8 до 24 січня 2021 року, у МОН школам порадили зробити канікули.

Окрім того, у відомстві нагадали, що у цей період працювати можуть лише дитсадки та спеціальні заклади освіти. Тобто заклади загальної середньої освіти мають забезпечити можливість проведення навчального процесу дистанційно.