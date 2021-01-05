Укрзалізниця забезпечить курсування поїздів далекого й приміського сполучення під час чергового посилення карантину в Україні з 8 до 24 січня.

Також національний перевізник забезпечить усі протиепідемічні заходи для безпеки пасажирів під час подорожей.

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– Закликаємо пасажирів обов’язково дотримуватися маскового режиму під час подорожей та користуватися антисептиком, – просять в Укрзалізниці.

У разі порушення цих норм Укрзалізниця закликає звертатися до контакт-центру за номером: 800-50-3111. На такі повідомлення обіцяють реагувати миттєво.

Також під час локдауну працюватиме громадський транспорт. Зокрема, у Києві в наземному транспорті буде обмежена кількість пасажирів. Їх можна буде перевозити лише на місцях для сидіння. Метрополітен працюватиме в штатному режимі.

Уведення локдауну в січні

Кабмін ухвалив рішення про введення новорічного локдауну в Україні з 8 до 24 січня.

У цей час в Україні не працюватимуть кафе, ресторани (окрім доставки та замовлень на виніс), бари, магазини непродовольчих товарів, кінотеатри, фітнес-клуби, басейни, ТРЦ.