Локдаун в Украине 2021: список ограничений и даты

9 декабря Кабинет министров Украины принял решение о введении локдауна в Украине в январе 2021.

Жесткий карантин будет действовать на территории всей страны с 8 до 24 января включительно.

Что будет запрещено во время локдауна в январе 2021:

работа кафе, ресторанов, баров. Они смогут только доставлять заказы и выдавать их навынос;

работа кинотеатров и театров;

работа фитнес-клубов, спортивных залов, бассейнов;

работа торгово-развлекательных центров. Но это ограничение не касается торговли продуктами питания, лекарствами, ветпрепаратами, товарами личной гигиены и бытовой химии.

работа непродовольственных предприятий торговли;

развлекательные, спортивные и культурные массовые мероприятия.

Также с 8 до 24 января все образовательные учреждения, кроме детских садов, будут на каникулах.

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Что разрешат во время локдауна в Украине 2021:

работу общественного транспорта;

торговлю продовольственными товарами, лекарствами, ветпрепаратами, средствами гигиены, средствами связи и кормами для животных;

работу автозаправок и станций технического осмотра автомобилей;

работу банков и почты;

работу парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи;

работу гостиниц. Но зона общего питания должна работать лишь с 06.00 до 11.00;

спортивные мероприятия профессиональных клубов без зрителей.

Постановление Кабмина №1236 о введении локдауна в Украине в январе

Локдаун в Україні 2021 — постанова by Віта Гірко on Scribd

Кроме усиления ограничений с 8 до 24 января, до 28 февраля в Украине действует общенациональный карантин. Среди прочего, он предусматривает, что на мероприятиях может быть не более 20 человек, которые должны соблюдать дистанцию в 1,5 метра.

Также, согласно ограничениям, в кинотеатрах и театрах залы могут быть заполнены только на половину, а заведения могут принимать посетителей до 22.00. С 22.00 до 07.00 разрешается только доставлять еду.