На границе Украины и Польши семь человек пытались дать взятку пограничникам, чтобы избежать самоизоляции. Среди них двое поляков и пятеро украинцев.

В пунктах пропуска Краковец и Шегини правоохранителям предлагали денежное вознаграждение в разных валютах: гривнах, злотых и евро. Однако сотрудники Госпогранслужбы отказались и провели соответствующие меры для прохождения самоизоляции туристов.

Каждому из них грозит штраф в почти 13 тыс. грн или лишение свободы на срок до четырех лет по статье 369 Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу УК Украины.

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Сейчас Польша внесена в красную зону перечня государств со значительным распространением коронавируса. Этот перечень еженедельно обновляется Министерством здравоохранения Украины.

Граждане, прибывшие в Украину из страны красной зоны, почти во всех случаях должны пройти самоизоляцию. Кроме этого, почти все иностранцы, въезжающие в Украину, должны иметь страховку, которая предусматривает лечение Covid-19, на весь срок пребывания в нашей стране.

На границе задержали гражданина Азербайджана за взятку пограничнику

Госпогранслужба задержала иностранца, который пытался пересечь границу Украины с помощью взятки правоохранителю.

Гражданин Азербайджана прибыл на въезд в Украину на автомобиле марки Renault Trafic. Во время проверки документов мужчина предложил пограничнику взятку в размере 10 тыс. российских рублей за свободное пересечение границы Украины.