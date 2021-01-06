На кордоні України та Польщі семеро людей намагалися дати хабаря прикордонникам, щоб уникнути самоізоляції. Серед них двоє поляків та п’ятеро українців.

У пунктах пропуску Краківець та Шегині правоохоронцям пропонували грошову винагороду у різних валютах: гривнях, злотих та євро. Проте працівники Держприкордонслужби відмовилися та провели відповідні заходи для проходження самоізоляції туристів.

Кожному з них загрожує штраф у майже 13 тис. грн або позбавлення волі терміном до чотирьох років за статтею 369 Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі КК України.

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Зараз Польща внесена у червону зону переліку держав зі значним поширенням коронавірусу. Цей перелік щотижня оновлює Міністерство охорони здоров’я України.

Громадяни, які в’їжджають в Україну з країни червоної зони, майже в усіх випадках мають пройти самоізоляцію. Крім цього, майже всі іноземці, які в’їжджають в Україну, зобов’язані мати страховку, яка передбачає лікування Covid-19, на весь термін перебування в нашій країні.

На кордоні затримали громадянина Азербайджану за хабар прикордоннику

Держприкордонслужба затримала іноземця, який хотів перетнути кордон України за допомогою хабаря правоохоронцю.

Громадянин Азербайджану прибув на в’їзд в Україну автомобілем марки Renault Trafic. Під час перевірки документів іноземець запропонував прикордоннику хабар розміром 10 тис. російських рублів за безперешкодний перетин кордону України.