Пограничники Сумского отряда задержали иностранца, который хотел пересечь границу Украины, дав взятку работнику Госпогранслужбы.

В пункте пропуска Бачевск на въезд в Украину на автомобиле марки Renault Trafic прибыл гражданин Азербайджана в качестве пассажира.

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Во время пограничного контроля иностранец предложил пограничнику взятку в размере 10 тыс. российских рублей за беспрепятственное пересечение государственной границы.

— В действиях иностранца усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины, — сообщают в Госпогранслужбы.

Сейчас граждан Азербайджана находится в отделении полиции.

Взяточничество

В Донецкой области правоохранители разоблачили ректора университета при получении взятки в виде автомобилей общей стоимостью 2,9 млн грн.

По данным следствия, руководитель университета требовал и получил взятку от лица, занимающегося организацией набора на обучение иностранных граждан. За эти деньги он обещал подписать приказы о зачислении иностранных граждан на обучение в вуз.