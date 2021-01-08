В день годовщины авиакатастрофы Boeing 737 МАУ Президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших в сбитом в Иране самолета.

— Мы очень хорошо помним этот день и эту ужасную трагедию. Сегодня первая горькая годовщина того черного дня, когда сбили украинский пассажирский самолет в небе Ирана. Трагедии такого масштаба — это всегда рубец на сердце нации, — сообщил Президент Украины.

По словам Владимира Зеленского, виновники трагедии будут наказаны.

— Понятно, что все виновные в этой катастрофе обязательно будут привлечены к ответственности. В современном мире нет шанса, что такое преступление останется без должной реакции. Срока давности у таких преступлений тоже нет, — отметил глава государства.

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Президент Украины также пообещал, что семьи погибших получат компенсации.

— И мы, очевидно, также идем к действенному наказания виновных и получения надлежащих компенсаций для семей погибших. Все это обязательно будет сделано. Хотя это, к сожалению, уже никогда не компенсирует человеческих потерь. Сколько бы времени и усилий не нуждался процесс переговоров и вся необходимая международная работа, мы получим все ответы и обязательно получим все необходимые компенсации, — сообщил Владимир Зеленский.

Авиакатастрофа МАУ

8 января 2020 самолет рейса PS752 Международных авиалиний Украины сбили двумя иранскими военными ракетами класса земля-воздух вблизи Тегерана — столицы Ирана.

Масштабная авиакатастрофа МАУ под Тегераном унесла жизни 176 пассажиров, из которых 11 — украинцы. На борту находились граждане семи стран мира.