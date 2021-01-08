У день роковин авіакатастрофи Boeing 737 МАУ Президент України Володимир Зеленський вшанував пам’ять загиблих у збитому в Ірані літаку.

– Ми дуже добре пам’ятаємо цей день і цю жахливу трагедію. Сьогодні перша гірка річниця того чорного дня, коли збили український пасажирський літак у небі Ірану. Трагедії такого масштабу – це завжди рубець на серці нації, – повідомив Президент України.

За словами Володимира Зеленського, винуватці трагедії будуть покарані.

– Зрозуміло, що всі винні в цій катастрофі обов’язково будуть притягнуті до відповідальності. У сучасному світі немає шансу, що такий злочин залишиться без належної реакції. Терміну давності у таких злочинів теж немає, – зазначив голова держави.

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Президент України також пообіцяв, що сім’ї загиблих отримають компенсації.

– І ми, очевидно, також ідемо до дієвого покарання винних та отримання належних компенсацій для сімей загиблих. Все це обов’язково буде зроблено. Хоча це, на превеликий жаль, уже ніколи не компенсує людських втрат. Скільки б часу та зусиль не потребував процес переговорів і вся необхідна міжнародна робота, ми отримаємо всі відповіді та обов’язково одержимо всі необхідні компенсації, – повідомив Володимир Зеленський.

Авіакатастрофа МАУ

8 січня 2020 року літак рейсу PS752 Міжнародних авіаліній України збили двома іранськими військовими ракетами класу земля-повітря поблизу Тегерана – столиці Ірану.

Масштабна авіакатастрофа МАУ під Тегераном забрала життя 176 пасажирів, з яких 11 – українці. На борту перебували громадяни семи держав світу.