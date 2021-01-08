Рік тому, 8 січня, поблизу Тегерана (Іран) розбився пасажирський літак української авіакомпанії МАУ, який виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран – Київ.

На борту було 176 людей: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед них 11 українців – двоє пасажирів і дев’ятеро членів екіпажу.

Факти ICTV розповідають, як сталася трагедія, на якому етапі розслідування і чи виплатять родичам загиблих в авіакатастрофі компенсації.

Що сталося

8 січня літак авіакомпанії МАУ рейсом Тегеран – Київ вилетів з аеропорту. Але за кілька хвилин після вильоту він впав у передмісті Тегерана о 6.10 за місцевим часом.

Усі 176 людей на борту, серед яких було 11 українців, загинули. У літаку також перебували громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини і Великої Британії.

Президент Міжнародних Авіаліній України Євген Дихне того ж дня повідомив, що борт Boeing 737 – це один із найкращих літаків авіакомпанії. А віце-президент зазначив, що авіакомпанія відкидає ймовірність помилки екіпажу під час катастрофи.

Крім того, екіпаж літака був одним із найкращих і найдосвідченіших. Зокрема, командир повітряного судна Володимир Японенко мав 11,6 тис. годин польотів, пілот-інструктор Олексій Наумкін – 12 тис. годин, ще один пілот Сергій Хоменко – 7,6 тис. годин.

Водночас вже наступного дня після трагедії, 9 січня, США, Канада та Велика Британія повідомили, що мають докази того, що український літак збили іранські сили Протиповітряної оборони.

Зокрема, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо зазначив, що, згідно з даними розвідки, літак збили іранською ракетою земля-повітря.

Тоді ж дослідницька пошукова мережа Bellingcat оприлюднила на своїй сторінці у Twitter відео, яке, ймовірно, показувало влучення ракети в український літак компанії МАУ.

Причини трагедії

За два дні після трагедії в СБУ повідомили, що розглядають дві пріоритетні версії катастрофи Boeing 737 МАУ в Тегерані. Серед них – влучення ракети та теракт.

Уже 11 січня Іран офіційно визнав, що збив літак МАУ. Військовослужбовці назвали збиття авіалайнера “людською помилкою”.

Зокрема, вони пояснили, що прийняли літак за ворожу ціль після того, як він повернув до “чутливого військового центру”. А сили армії перебували в підвищеній бойовій готовності на тлі напруженості у відносинах зі США.

Президент Ірану Хасан Рухані висловив співчуття родичам та близьким жертв і назвав авіакатастрофу великою трагедією та помилкою, яку неможливо пробачити.

Розшифрування чорних скриньок літака – що показала експертиза

Чорні скриньки, які розшифровували у Парижі, засвідчили, що літак МАУ на момент збиття в Ірані був справний. Згідно з результатами експертизи, екіпаж намагався до останнього контролювати ситуацію і керувати літаком після першого удару ракети. Але у повітряного судна виникли проблеми з електрикою.

Також стало відомо, що тривалість записів, зроблених після влучення першої зенітної ракети, яку запустив Іран, становить 19 секунд. Проте після цього двигуни не відключилися. Друга ракета поцілила в літак за 25 секунд після першої. Але оскільки запис у кабіні завершився через 19 секунд після влучення першої, проаналізувати її вплив на літак неможливо.

У доповіді Організації цивільної авіації зазначається, що саме помилка в налаштуваннях системи стала причиною катастрофи. Начебто через неправильні налаштування система ППО помилково розпізнала український Boeing 737 МАУ як об’єкт, що рухається з південно-західного напрямку в бік Тегерана, і випустила ракету.

Після того як один із комплексів ППО перемістили, його налаштування не змінили.

На якому етапі перебуває розслідування катастрофи

Наразі в Ірані затримали шістьох обвинувачених у справі про авіакатастрофу літака МАУ в Тегерані. Трьох фігурантів справи звільнили під заставу, а інші підозрювані перебувають під вартою.

За словами заступника генерального прокурора України Гюндуза Мамедова, винним в авіакатастрофі загрожує максимальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном на три роки.

Усе через те, що розслідування відбувається за статтями, які передбачають покарання за ненавмисне вбивство або вбивство з необережності. Водночас, за його словами, попередня кваліфікація справи з боку України доволі жорстка. Згідно з Монреальською конвенцією, це незаконний і умисний акт насильства.

Відповідно до Кримінального кодексу України, це взагалі тяжкий та особливо тяжкий злочин проти українців та інтересів країни.

Також відкритим залишається питання, чи понесуть покарання за злочин посадові особи, відповідальні за організацію військової служби в державі та дії своїх підлеглих.

Крім того, у листопаді минулого року стало відомо, що на переговорах у Тегерані щодо справи авіакатастрофи, іранська сторона не допустила Україну до допиту підозрюваних, посилаючись на державну таємницю.

Пізніше заступник глави Міністерства закордонних справ Євген Єнін заявив, якщо переговорний процес щодо катастрофи літака МАУ зайде в глухий кут, Україна може звернутися в суд ООН.

Чи отримають родичі загиблих компенсації

У січні 2020 року Кабінет міністрів України виділив по 200 тис. грн одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих в авіакатастрофі МАУ.

Водночас влада Ірану погодилася виплатити компенсацію за збитий літак Міжнародних авіаліній України. У листопаді 2020 року стало відомо, що Іран може виділити €200 млн на компенсації родинам жертв авіакатастрофи МАУ.

Але наприкінці грудня 2020 року міністр доріг і міського розвитку Ірану Мохаммад Есламі заявив, що Іран завершив розслідування і визначив суму компенсації для сімей кожної жертви катастрофи.

Зокрема, Кабінет міністрів Ірану затвердив суму у $150 тис. компенсації, яку отримають рідні загиблих у катастрофі Boeing 737.

Тим часом президент України Володимир Зеленський підписав указ №600/2020 про присвоєння звання Героїв України з удостоєнням ордена Золота Зірка членам екіпажу рейсу PS752 Міжнародних авіаліній України.

Героями України посмертно стали дев’ятеро членів екіпажу Boeing 737.