Борьба с кражей контента 2020: в Чистом небе подвели итоги

Антипиратская Инициатива Чистое небо подвела итоги 2020 года и рассказала, что важного для формирования культуры потребления легального контента и борьбы с пиратским бизнесом было сделано в прошлом году.

Кодировка спутника

В начале года крупнейшие украинские медиагруппы 1+1 media, StarLightMedia, Медиа Группа Украина и Inter Media Group ограничили открытый доступ к своим каналам через спутник, внедрив систему кодировки Verimatrix.

Каналы стали доступны через платные программные услуги DTH-провайдеров Viasat и XtraTV. Это было одним из ключевых шагов к повышению безопасности контента в телеиндустрии, который позволил существенно снизить количество случаев кардшаринга, а также сократить возможности для пиратов и приблизить отрасль к более развитой европейской модели.

Стратегия follow the money продолжается

Летом в Инициативе Чистое небо произошла смена руководства. Екатерина Федорова передала свои наработки в сфере борьбы с воровством контента Вячеславу Миенко, который, обладая экспертизой в этой сфере, продолжает реализовывать стратегию развития Инициативы.

Ключевые моменты этой стратегии — подход follow the money, а также активное сотрудничество с государственными и правоохранительными органами. Уже наработаны предложения об изменениях в законодательстве, в частности, запрете рекламы на пиратских ресурсах — как один из способов противодействия финансированию пиратства.

В этом году в рамках работы сервиса blacklists.org.ua рекламный контент украинских компаний был обнаружен на 1342 пиратских сайтах. В то же время ряд известных рекламодателей, например АЛЛО, Эльдорадо, Укрпочта, ModnaKasta и Ria.com, перестали размещать рекламу на нелегальных ресурсах.

В сентябре состоялся первый круглый стол украинского представительства международной ассоциации IAB при участии членов Инициативы Чистое небо, целью которого был конструктивный диалог и поиск договоренностей в вопросах рекламы и защиты прав правообладателей.

В 2020 году был вынесен первый приговор по части 3 статьи 176 Уголовного кодекса Украины (нарушение авторского права и смежных прав), а также открыто первое в Украине уголовное производство по финансированию пиратства.

В целом за последние три года выявлено 9519 нарушителей права интеллектуальной собственности, из них 8700 — в Интернете.

Руководитель Инициативы Чистое небо Вячеслав Миенко поблагодарил всех участников, способствовавших формированию здоровой аудиовизуальной индустрии.

— Защита интеллектуальной собственности важна не только для развития каждого отдельного ее владельца, но и для развития отрасли в целом — именно поэтому мы призываем к объединению всех ее участников. Впереди нас ждет еще огромная работа, и мы понимаем, что точку в борьбе с пиратством мы поставим нескоро, — подвел итоги Вячеслав Миенко.

Единый центр мониторинга

В июне 2020 года Инициатива Чистое небо создала единый центр мониторинга, который отслеживает и блокирует ресурсы с краденым аудиовизуальным контентом по всем направлениям.

За полгода удалось заблокировать:

— 7 нелегальных приложений из 117 всего проверенных в GooglePlay, AppStore и SmartTV;

— 7 плейлистов, нелегально ретранслирующих каналы участников Чистого неба, из 189 проверенных;

— 167 объявлений на OLX об установке пиратского ПО.

Также зафиксировано 58 правонарушений со стороны OTT-сервисов, в результате которых подано 16 жалоб в VISA & Mastercard и 2 жалобы в Ассоциацию ЕМА. Проверено 275 провайдеров16 из них получили статус — пират.

Новые единомышленники

В 2020 году к Инициативе присоединилось несколько сильных игроков медиарынка.

В начале года ассоциированным членом стал Индустриальный телевизионный комитет и к концу года, после того, как Чистое небо объявило о расширении членства, еще несколько компаний присоединились к общей борьбе с воровством контента: рекламная сеть Recreativ, провайдер Volia и ОТТ-сервис Omega TV.

Напомним, что Чистое небо продолжает принимать заявки о вступлении: от продакшн-компаний, иностранных телеканалов и правообладателей, рекламных агентств, провайдеров программных услуг и всех, кому не безразлична тема защиты прав интеллектуальной собственности.

Новые инструменты для защиты правообладателей

В этом году произошел выход на международный уровень в сфере защиты интеллектуальной собственности. Украина присоединилась к WIPO ALERT Database — всемирной защищенной онлайн-платформе со списком и досье сайтов-нарушителей авторских прав.

Нелегальные ресурсы, которые украинские правообладатели подают на украинский сервис blacklists.org.ua, теперь можно будет размещать и там. Инициатива в течение года вела планомерную работу, чтобы присоединиться к этому проекту Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), и окончательно это стало возможным после подписания Меморандума о взаимопонимании в предоставлении данных для WIPO ALERT Database между ВОИС и Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Среди других достижений Инициативы в рамках международного сотрудничества стало представление топ-25 пиратских сервисов в Notorious Markets List, который формируется Торговым представительством США, с перспективой внесения их в Список 301.

Также для усиления поддержки правообладателей Инициатива Чистое небо в декабре запустила горячую линию Против пиратства, и теперь украинские и иностранные правообладатели могут получить бесплатную консультацию относительно механизмов защиты своих прав на объекты интеллектуальной собственности в Украине.

Николай Фаенгольд, заместитель руководителя Инициативы Чистое небо, подводит итоги 2020 года.

— Прошедший год был выдающимся для Инициативы. Было сделано много практических шагов для увеличения эффективности методик борьбы с пиратством и их популяризации среди правообладателей. Мы начали новые диалоги с бизнесом, по сути, началось изменение фундамента, — отмечает Николай Фаенгольд.

Он считает необходимым создать в Украине условия, при которых сам факт нарушения авторского права является “вопиющим”.

— В ближайшее время нам всем необходимо сконцентрироваться на создании законодательных условий защиты авторского права, при которых правообладатель сможет реагировать на факт пиратства в течение нескольких минут. Условий, при которых системное пиратство будет невозможным, а сами пираты будут понимать, что наказание будет оперативным и серьезным, — подводит итоги заместитель руководителя.

В 2021 году Инициативу Чистое небо ожидают новые задачи на пути к укреплению защиты интеллектуальной собственности в Украине: работа в законодательной сфере, создание межведомственной группы для борьбы с пиратством, реализация алгоритма взаимодействия с Минэкономики для подачи нелегальных ресурсов в WIPO ALERT Database, совершенствование института государственных инспекторов по интеллектуальной собственности, а также другие задачи, приближающие украинскую медиаиндустрию к свободе от нелегального бизнеса.