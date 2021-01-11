Боротьба з крадіжкою контенту 2020: в Чистому небі підбили підсумки

Антипіратська Ініціатива Чисте небо підбила підсумки 2020 року і розповіла, що важливого для формування культури споживання легального контенту і боротьби з піратським бізнесом було зроблено минулого року.

Кодування супутника

На початку року найбільші українські медіа-групи 1+1 media, StarLightMedia, Медіа Група Україна та Inter Media Group обмежили відкритий доступ до своїх каналів через супутник, запровадивши систему кодування Verimatrix.

Канали стали доступні через платні програмні послуги DTH-провайдерів Viasat і XtraTV. Це був один із ключових кроків до підвищення безпеки контенту в телеіндустрії, який дав змогу суттєво зменшити кількість випадків кардшарінгу, а також скоротити можливості для піратів й наблизити галузь до більш розвиненої європейської моделі.

Стратегія follow the money продовжується

Влітку 2020 року в Ініціативі Чисте небо відбулася зміна керівництва. Катерина Федорова передала свої напрацювання у сфері боротьби з крадіжкою контенту В’ячеславу Мієнку, який, володіючи експертизою у цій сфері, продовжує реалізовувати стратегію розвитку Ініціативи.

Ключові моменти цієї стратегії — підхід follow the money, а також активна співпраця з державними та правоохоронними органами. Вже напрацьовано пропозиції про зміни в законодавстві, зокрема, щодо заборони реклами на піратських ресурсах — як один із способів протидії фінансуванню піратства.

Цьогоріч у рамках роботи сервісу blacklists.org.ua рекламний контент українських компаній було виявлено на 1342 піратських сайтах. Водночас низка відомих рекламодавців, як-от АЛЛО, Ельдорадо, Укрпошта, ModnaKasta, Ria.com тощо, перестали розміщувати рекламу на нелегальних ресурсах.

Восени відбувся перший круглий стіл українського представництва міжнародної асоціації IAB за участю членів Ініціативи Чисте небо, метою якого був конструктивний діалог і пошук домовленостей у питаннях реклами та захисту прав правовласників.

У 2020 було винесено перший вирок за частиною 3 статті 176 Кримінального кодексу України (порушення авторського права і суміжних прав), а також відкрито перше в Україні кримінальне провадження щодо фінансування піратства.

Загалом за останні три роки виявлено 9519 порушників права інтелектуальної власності, з них 8700 — в Інтернеті.

Керівник Ініціативи Чисте небо В’ячеслав Мієнко подякував всім учасникам, які сприяли формуванню здорової аудіовізуальної індустрії.

– Захист інтелектуальної власності важливий не тільки для розвитку кожного окремого її власника, а й для розвитку галузі в цілому. Попереду на нас чекає ще величезна робота, і ми розуміємо, що крапку в боротьбі з піратством ми поставимо не скоро, – наголошує В’ячеслав Мієнко.

Єдиний центр моніторингу

У червні Ініціатива Чисте небо створила єдиний центр моніторингу, який відстежує та блокує ресурси з краденим аудіовізуальним контентом за усіма напрямками.

За півроку вдалося заблокувати:

– 7 зі знайдених 117 нелегальних додатків в GooglePlay, AppStore і SmartTV;

– 7 зі 189 плейлистів, що нелегально транслюють канали учасників Чистого неба;

– 167 із 511 оголошень на OLX про встановлення піратського ПЗ.

Також було зафіксовано 58 правопорушень із боку OTT-сервісів, за якими подано 16 скарг у VISA&Mastercard та 2 скарги до Асоціації ЕМА. Було виявлено 275 ISP-провайдерів, причетних до правопорушень, з яких 16 отримали статус – пірат.

Нові однодумці

У 2020 році до Ініціативи приєдналося кілька сильних гравців медіаринку. На початку року асоційованим членом став Індустріальний телевізійний комітет.

Після того, як Чисте небо оголосило про розширення членства, ще кілька компаній приєдналися до спільної боротьби з крадіжкою контенту: рекламна мережа Recreativ, провайдер Volia та ОТТ-сервіс Omega TV.

Нагадаємо, що Чисте небо продовжує приймати заявки про вступ: від продакшн-компаній, іноземних телеканалів і правовласників, рекламних агентств, провайдерів програмних послуг і всіх, кому не байдужа тема захисту прав інтелектуальної власності.

Нові інструменти для захисту правовласників

Цього року стався вихід на міжнародний рівень у сфері захисту інтелектуальної власності. Україна приєдналася до WIPO ALERT Database — всесвітньої захищеної онлайн-платформи зі списком і досьє сайтів-порушників авторських прав.

Нелегальні ресурси, які українські правовласники подають на український сервіс blacklists.org.ua, тепер можна буде розміщувати і там.

Ініціатива протягом року вела планомірну роботу, щоб приєднатися до цього проекту Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ), і остаточно це стало можливим після підписання Меморандуму про взаєморозуміння в наданні даних для WIPO ALERT Database між ВОІВ та Міністерством розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України.

Серед інших досягнень Ініціативи в рамках міжнародного співробітництва стало подання топ-25 піратських сервісів в Notorious Markets List, який формується Торговим представництвом США, з перспективою внесення їх у Список 301.

Також для посилення підтримки правовласників у грудні Ініціатива Чисте небо запустила гарячу лінію Проти піратства, і тепер українські та іноземні правовласники можуть отримати безкоштовну консультацію щодо механізмів захисту своїх прав на об’єкти інтелектуальної власності в Україні.

Микола Фаєнгольд, заступник керівника Ініціативи Чисте небо, підбив підсумки 2020 року.

– Минулий рік був видатним для Ініціативи. Було зроблено багато практичних кроків для збільшення ефективності методик боротьби з піратством та їх популяризації серед правовласників. Ми почали нові діалоги з бізнесом, по суті, почалася зміна фундаменту, – наголошує Микола Фаєнгольд.

Він вважає необхідним створити в Україні умови, за яких саме факт порушення авторського права є ​​”кричущим”.

– Найближчим часом нам всім необхідно сконцентруватися на створенні законодавчих умов захисту авторського права, за яких правовласник зможе реагувати на факт піратства протягом декількох хвилин. Умов, за яких системне піратство буде неможливим, а пірати розумітимуть, що покарання буде оперативним і серйозним, – підсумовує заступник Ініціативи.

У 2021 році Ініціативу Чисте небо очікують нові завдання на шляху до зміцнення захисту інтелектуальної власності в Україні, а саме: робота в законодавчій сфері, створення міжвідомчої групи для боротьби з піратством, реалізація алгоритму взаємодії з Мінекономіки для подачі нелегальних ресурсів у WIPO ALERT Database, вдосконалення інституту державних інспекторів з інтелектуальної власності, а також інші завдання, які наближають українську медіаіндустрію до свободи від нелегального бізнесу.