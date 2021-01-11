На Донбассе за минувшие сутки российские наемники два раза открывали огонь по украинским позициям, обошлось без потерь.

— За прошедшие сутки, 10 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Среди украинских защитников боевых потерь нет, — сообщили в штабе ООС.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток, вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь из станкового противотанкового гранатомета неподалеку Авдеевки.

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Вблизи Водяного на Приазовье противник вел огонь в сторону украинских позиций с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север наблюдалась тишина.

На обстрелы украинские военные оказали противнику адекватный ответ. С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил наблюдается тишина.

Смерть военного на Донбассе

На Донбассе вечером 9 января умер военный Иван Остапович из Бережков Ровенской области.

Печальной вестью поделились в пресс-службе Дубровицкой райгосадминистрации.

Вероятной причиной смерти может быть острая сердечная недостаточность