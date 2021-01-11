На Донбасі за минулу добу російські найманці двічі відкривали вогонь по українських позиціях, обійшлося без втрат.

– Минулої доби, 10 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Серед українських захисників бойових втрат немає, – повідомили в штабі ООС.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід, збройні формування Російської Федерації відкрили вогонь з станкового протитанкового гранатомета неподалік Авдіївки.

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Поблизу Водяного на Приазов’ї противник вів вогонь у бік українських позицій з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів і великокаліберного кулемета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ спостерігалася тиша.

У відповідь на обстріли українські військові зробили противнику адекватну відповідь. З початку поточної доби в районі проведення операції Об’єднаних сил спостерігається тиша.

Смерть військового на Донбасі

На Донбасі ввечері 9 січня помер військовий Іван Остапович з Бережків Рівненської області.

Сумною звісткою поділилися у прес-службі Дубровицької райдержадміністрації.

Ймовірною причиною смерті може бути гостра серцева недостатність.