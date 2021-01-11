Минские соглашения требуют обновления. Только таким образом возможно достигнуть прогресса в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе.

Об этом заявил вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

— Украина неоднократно демонстрировала готовность перезапустить мирный процесс. Однако, поскольку имплементация существующих соглашений в их нынешнем состоянии невозможна, обновление этих соглашений является необходимым предварительным условием для любого дальнейшего прогресса, — уточнил Алексей Резников.

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Однако может быть сложно убедить РФ принять новый формат переговоров.

— Ключевой вопрос сейчас заключается в том, можно ли убедить Россию принять модернизированный вариант Минских соглашений или полностью новый формат переговоров. Этот вопрос поднимали представители ОБСЕ, а также наши немецкие и французские партнеры, — добавил вице-премьер.

По словам Резникова, изменения в руководстве стран-участников могут придать новый импульс переговорам. Например, Украина ожидает активное участие администрации Байдена в этом процессе.

— В наступающем году канцлер Меркель уйдет в отставку… Швеция заняла пост председателя ОБСЕ. В США Джо Байден вскоре войдет в Белый дом. Эти новые лидеры унаследуют мирный процесс, как и президент Украины Владимир Зеленский и глава Франции Эммануэль Макрон, — прокомментировал он.

Минские соглашения

Украина и РФ при участии международных посредников пытаются урегулировать конфликт, который возник на Донбассе.

Пока это не удается из-за того, что Россия регулярно нарушает утвержденные ранее Минские соглашения.

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Источник: Atlantic Council