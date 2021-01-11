Мінські угоди потребують оновлення. Лише так можна досягти прогресу в питанні врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це заявив віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

– Україна неодноразово демонструвала готовність перезапустити мирний процес. Однак, оскільки імплементація чинних угод у їхньому нинішньому вигляді неможлива, оновлення цих угод є необхідною попередньою умовою для будь-якого подальшого прогресу, – уточнив Олексій Резніков.

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Однак може бути складно переконати РФ ухвалити новий формат переговорів.

– Ключове питання нині полягає у тому, чи можна переконати Росію схвалити модернізований варіант Мінських угод або повністю новий формат переговорів. Це питання розглядали представники ОБСЄ, а також наші німецькі та французькі партнери, – додав віце-прем’єр.

За словами Резнікова, зміни у керівництві країн-учасників можуть надати новий імпульс переговорам. Наприклад, Україна очікує на активну участь адміністрації Байдена у цьому процесі.

– У наступному році канцлер Меркель піде у відставку… Швеція очолила ОБСЄ. У США Джо Байден незабаром увійде до Білого дому. Ці нові лідери успадкують мирний процес, як і президент України Володимир Зеленський і очільник Франції Еммануель Макрон, – прокоментував він.

Мінські угоди

Україна і РФ за участю міжнародних посередників намагаються врегулювати конфлікт, який виник на Донбасі.

Поки це не вдається через те, що Росія регулярно порушує затверджені раніше Мінські угоди.

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Джерело: Atlantic Council