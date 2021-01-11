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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Людмила Богданова |

В 2020 году инфляция в Украине ускорилась на 5%

В 2020 году инфляция на потребительском рынке Украины ускорилась на 5%, в последний месяц года она составила 0,9% по сравнению с ноябрем. Индекс базовой инфляции за год — 4,5%, в декабре по сравнению с ноябрем 0,3%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Больше всего за год выросли цены на спиртное и сигареты — 10,7%. Продукты питания стали стоить дороже в среднем на 2,7%. В то же время снизились цены на одежду и обувь — эти товары подешевели на 4,6%.

Читайте: С 1 января в Украине повысят тарифы на электроэнергию для населения

Повышение цен на газ

В Украине с 1 января этого года выросли тарифы на распределение газа. В целом цены повысились в 1,6 раза. 40 компаний-поставщиков газа повысили стоимость услуг, а снизили только двое. Что повлияло на подорожание тарифов читайте на Фактах ICTV

Источник: Государственная служба статистики

Фото: Dreamstime

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