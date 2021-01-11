У 2020 році інфляція на споживчому ринку Україні прискорилася на 5%, в останній місяць року вона становила 0,9% порівняно з листопадом. Індекс базової інфляції за рік – 4,5%, у грудні порівняно з листопадом 0,3%. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Найбільше за рік зросли ціни на спиртне та сигарети – 10,7%. Продукти харчування стали коштувати дорожче загалом на 2,7%. Водночас знизилися ціни на одяг та взуття – ці товари подешевшали на 4,6%.

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Підвищення цін на газ

В Україні з 1 січня цього року зросли тарифи на розподіл газу. Загалом ціни підвищилися у 1,6 раза. 40 компаній-постачальників газу підвищили вартість послуг, а знизили тільки двоє. Що вплинуло на здорожчання тарифів читайте на Фактах ICTV

Джерело: Державна служба статистики