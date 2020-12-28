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Факты / Украина / Общество
Ольга Тетеріна |

С 1 января в Украине повысят тарифы на электроэнергию для населения

Кабинет министров внес изменения в положение о возложении специальных обязанностей на оптовом рынке электрической энергии и отменил тариф для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии с 1 января 2021 года.

Решение приняли 28 декабря во время заседания.

— С января проект постановления предусматривает продление действия ПСО к 31 марта 2021, установления с 1 января 2021 до 31 марта фиксированную цену для населения в размере 1,68 грн за кВт-ч, — сказал и. о. министра энергетики Юрий Витренко.

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Сейчас тариф на электроэнергию для населения на первые 100 кВт-час в месяц составляет 90 копеек (с НДС), а на последующие — 1,68 грн за кВт. В новом постановлении о первых 100 кВт-час по сниженной цене не указано.

Кроме того, на заседании 28 декабря Кабмин поручил Министерству энергетики до 25 января 2021 подготовить обновленный топливно-энергетический баланс страны.

По словам Премьер-министра Украины Дениса шныряли, это обновление баланса покажет всем украинском, что правительство понимает проблемы отрасли и ищет компромисс между социальной составляющей и интересами бизнеса.

Источник: Кабинет министров

Фото: Depositphotos

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