За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня. Украинский военный погиб в результате обстрела.

Оккупанты применяли различное оружие — гранатометы различных систем, пулеметы и стрелковое оружие. Обстрелы произошли вблизи населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Павлополь и у Донецка. Украинские бойцы также стреляли в ответ.

Утром 12 января было зафиксировано два обстрелы. Оккупанты открывали огонь неподалеку поселков Водяное и Пески, на что получили ответ военных ВСУ.

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Как прошли сутки на Донбассе 10 января

10 января враг дважды обстрелял украинские позиции из гранатомета. Обстрелы произошли недалеко от населенного пункта Авдеевка, а вблизи Водяного оккупанты открывали огонь из гранатометов и пулемета.

Потерь среди военных ВСУ не было.