За минулу добу на Донбасі зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню. Український військовий загинув у результаті обстрілу.

Окупанти застосовували різну зброю – гранатомети різних систем, кулемети та стрілецьку зброю. Обстріли відбулися поблизу населених пунктів Авдіївка, Водяне, Павлопіль та біля Донецька. Українські бійці також стріляли у відповідь.

Вранці 12 січня було зафіксовано два обстріли. Окупанти відкривали вогонь неподалік селищ Водяне та Піски, на що отримали відповідь військових ЗСУ.

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Як пройшла доба на Донбасі 10 січня

10 січня ворог двічі обстріляв українські позиції з гранатомета. Обстріли відбулися неподалік населеного пункту Авдіївка, а поблизу Водяного окупанти відкривали вогонь з гранатометів і кулемета.

Втрат серед військових ЗСУ не було.