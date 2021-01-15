Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
Софія Телішевська |

Стали чаще болеть: почему школьники не вернутся в школу до конца локдауна

В Украине увеличилось количество заражений коронавирусом среди детей. Всего за время пандемии коронавирус подтвердили у 62 333 детей, поэтому дети есть достаточно активным переносчиком вируса.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, объясняя, почему дети не могут пойти в школу до окончания локдауна.

По его словам, в ноябре показатель заболеваемости среди детей составил 3,1% от общего количества больных. В декабре процент детей больных Covid-19 вырос до 5,9% от общего количества.

Дети стали чаще болеть с проявлениями симптомов. В начале эпидемии они болели без симптомов. Сейчас уже с симптомами, в том числе и с госпитализациями, — заявил Степанов.

Читайте
Студентам, которые не жили в общежитии на дистанционном обучении, вернут деньги

Министр отметил, что в случае, если дети сейчас выйдут на учебу в школы, это приведет к росту инфицирования.

— Большинство заражений детей происходит без симптомов. Поэтому выявление инфицированных и не допущение их в коллективы будет просто невозможно на данном этапе.

Если у детей появляются проявления болезни — это значит накануне на протяжении трех дней подряд она заражала и учеников, и учителей, — добавил Степанов.

Он заявил, что дети должны до окончания жесткого карантина, до 25 января, учиться дистанционно.

Кличко просит пустить детей в школу

13 января мэр Виталий Кличко обратился к Кабинету министров с просьбой разрешить ученикам младших классов ходить в школу во время локдауна.

Он отметил, что возвращение в школы учеников улучшит и процесс обучения, и разрешит их родителям спокойно работать.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка